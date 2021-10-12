В 10 столичных школах стартовал пилотный проект по COVID-тестированию

В 10 московских школах появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19, власти Москвы отрабатывают механизмы по предотвращению распространения коронавируса в школах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, которую цитирует РИА Новости
Ракова
Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две, — сказала заммэра.
В связи с этим в 10 школах вводится пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус, которое раз в две недели будут проходить все ученики с первого по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп. Тестирование будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольной группы и не займёт более 25 минут. Кроме того, родители могут сами раз в две недели приносить в школу документ об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что школьников необходимо переводить на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей. Глава ведомства призвала родителей следить за здоровьем своих детей, минимизировав контакты для предотвращения очередного очага заражения.