В 10 столичных школах стартовал пилотный проект по COVID-тестированию

В 10 московских школах появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19, власти Москвы отрабатывают механизмы по предотвращению распространения коронавируса в школах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, которую цитирует РИА Новости

Ракова уточнила , что в Москве за последний месяц заболели ковидом в два с половиной раза больше школьников, чем за предыдущий, было госпитализировано более 280 детей школьного возраста. При этом возможность перехода на дистанционное обучение рассматривается как крайняя мера.

Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две, — сказала заммэра.

В связи с этим в 10 школах вводится пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус, которое раз в две недели будут проходить все ученики с первого по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп. Тестирование будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольной группы и не займёт более 25 минут. Кроме того, родители могут сами раз в две недели приносить в школу документ об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что школьников необходимо переводить на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей. Глава ведомства призвала родителей следить за здоровьем своих детей, минимизировав контакты для предотвращения очередного очага заражения.