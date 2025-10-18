Ужин становится настоящим праздником — готовим киму по-восточному, которая влюбляет в себя

Я готовлю киму постоянно, потому что это блюдо идеально заменяет привычные котлеты и рагу, даря совершенно новые вкусовые ощущения. Мне нравится, как простые ингредиенты в сочетании с восточными специями создают такой насыщенный и согревающий вкус. Особенно выручает в холодные вечера, когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного.

Готовлю я так: 200 граммов нута заранее замачиваю на ночь в холодной воде. 500 граммов баранины или говядины пропускаю через мясорубку. В глубоком казане обжариваю фарш до румяности, добавляю две измельченные луковицы и пару зубчиков чеснока. Когда лук станет мягким, добавляю чайную ложку кумина, столько же кориандра, половину ложки корицы, соль и перец. Кладу две ложки томатной пасты, прогреваю пару минут, затем добавляю нарезанные кубиками помидоры и подготовленный нут. Заливаю водой так, чтобы она покрыла все ингредиенты, и тушу под крышкой на медленном огне около часа, пока нут не станет мягким. Подаю киму с рисом или лепешками — это блюдо никогда не надоедает!

