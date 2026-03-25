Ужин из килограмма картошки и упаковки грудки: запеканка с ароматной заливкой по-домашнему

Картофельная запеканка с курицей и ароматной заливкой по-домашнему — это идеальное блюдо для сытного и вкусного ужина, которое готовится из простейших продуктов, а результат превосходит все ожидания.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г куриного филе, 2 луковицы, 3 яйца, 200 мл молока или сливок, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: картофель нарежьте тонкими кружочками, курицу — небольшими кусочками, лук — полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: половину картофеля, затем курицу, лук, оставшийся картофель. Каждый слой слегка посолите и поперчите.

В миске взбейте яйца с молоком, солью и специями. Залейте этой смесью запеканку. Сверху посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки.

