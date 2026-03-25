25 марта 2026 в 20:28

Ужин из килограмма картошки и упаковки грудки: запеканка с ароматной заливкой по-домашнему

Картофельная запеканка с курицей и ароматной заливкой по-домашнему — это идеальное блюдо для сытного и вкусного ужина, которое готовится из простейших продуктов, а результат превосходит все ожидания.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г куриного филе, 2 луковицы, 3 яйца, 200 мл молока или сливок, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: картофель нарежьте тонкими кружочками, курицу — небольшими кусочками, лук — полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: половину картофеля, затем курицу, лук, оставшийся картофель. Каждый слой слегка посолите и поперчите.

В миске взбейте яйца с молоком, солью и специями. Залейте этой смесью запеканку. Сверху посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить куриные отбивные с хрустящей корочкой без панировочных сухарей.

Проверено редакцией
4 лучших варианта запеканки на любой вкус: просто, сытно и очень аппетитно
Как пирог, но вкуснее — ужин из пачки фарша и капусты: остановиться есть и готовить его будет сложно
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Картофель фри — прошлый век: эта сырная картошка на сковороде нежнее и сочнее любых жареных ломтиков
Дарья Иванова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
