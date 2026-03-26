Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 16:07

Ужин «два в одном»: готовлю рассыпчатую гречку и сочные котлеты одновременно. Этот рецепт — мастер-класс по эффективности

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вместо того чтобы готовить гарнир и котлеты по отдельности, мы объединим их в одной сковороде, но с умом. Результат — рассыпчатая гречка, пропитанная соками овощей и мяса, и невероятно сочные котлеты с хрустящей корочкой.

Что понадобится

Для котлет: фарш (свино-говяжий или куриный) — 500 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль — 1 ч. л., черный перец молотый — 0,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Для гречки с овощами: гречневая крупа — 200 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., вода — 500 мл, сушеное орегано — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., черный перец по вкусу, свежая петрушка — 3–4 веточки.

Как готовлю

Подготовьте фарш: добавьте к нему натертую на крупной терке луковицу, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Тщательно вымешайте и отбейте массу о дно миски для упругости.

Гречку промойте в нескольких водах до прозрачности и откиньте на сито. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте сформированные влажными руками котлеты по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем переложите их на тарелку.

В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь, пассеруйте 5 минут до мягкости. Введите томатную пасту, обжаривайте еще 1–2 минуты, постоянно помешивая. Засыпьте промытую гречку, влейте воду, добавьте соль, орегано и перец.

Доведите до кипения на сильном огне и варите без крышки около 5 минут, пока уровень жидкости не сравняется с крупой. Верните котлеты в сковороду, слегка утопив их в гречке, накройте крышкой и томите на минимальном огне 15 минут до полного впитывания воды.

Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой и дайте настояться под крышкой 5–10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
еда
рецепты
котлеты
гречка
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал старт строительству центра «Россия» в Москве
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.