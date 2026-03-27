В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника

Мороженое в вафельном рожке со вкусом драника начали производить в Белоруссии, рассказала РИА Новости начальник отдела продаж Минского хладокомбината № 2 Дарья Смарцова. У продукта необычный сладко-соленый вкус, действительно напоминающий традиционное белорусское блюдо — картофельный драник со сметаной.

Больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир, — отметила собеседница агентства.

Новинка рассчитана прежде всего на иностранного покупателя и на туристов, приезжающих в Белоруссию, подчеркнула Смарцова. Но, с другой стороны, белорусский покупатель тоже любит нестандартные вкусовые сочетания и коллаборации, добавила она. Попробовать мороженое со вкусом драника можно и в России.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2028 года начнет действовать новый ГОСТ на мороженое. Лакомство будут делить по доле молочного жира: на молочное, сливочное и пломбир. Также появится классификация по составу — без добавок, ванильное, с ароматизаторами или с другими ингредиентами.