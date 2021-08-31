«Уже это проходили»: Памфилова ответила Грудинину на слова об иске

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала слова предпринимателя Павла Грудинина, который пообещал подать на неё в суд. Она уверена, что политик не подаст иск. Такое заявление она сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она заявила, что не отказывается от своих слов о «грязных офшорах» Грудинина, но у них не было никакой перепалки.

Его реакцию я расцениваю, как предвыборный трёп. Пока идёт кампания, они эту тему будут муссировать. Мы уже это проходили в 2018 году (в ходе выборов президента, где Грудинин занял второе место. — NEWS.ru), тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года, и где этот иск? — сказала она.

Глава ЦИК уверена, что иска не будет «и до ЕСПЧ они не дойдут». При этом всели разбирательство всё же состоится, она будет рада и выделит время, чтобы «походить в суд» и «в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста».

Чтобы в конце концов суд поставил все точки над «i»: что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и т.д, — заключила она.

31 августа Грудинин, которого ЦИК исключила из списка КПРФ на выборах в Госдуму, объявил, что решил подать в суд на председателя комиссии Эллу Памфилову. По словам Грудинина, у него никогда не было офшора, о котором говорили в ЦИК. Кроме того, Совхоз имени Ленина, директором которого он является, никогда не платил дивиденды. При этом при снятии с выборов Грудинину не показали оригиналы документов, которые должны подтвердить наличие у него зарубежных активов.

Центризбирком России на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. После этого Грудинин объявил о своём намерении вступить в КПРФ.

До этого в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ. Грудинин и КПРФ говорят, что организация была ликвидирована в 2018 году, а до этого предприниматель передал 100% её акций другому человеку.

Позже Памфилова прокомментировала отказ суда допустить директора Совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Она сказала, что Грудинин продолжительное время выводил в «грязные офшоры» миллиарды и отказывался платить налоги в «родной стране».