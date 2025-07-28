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28 июля 2025 в 03:33

Увеличила сладость томатов прямо на кусте: приемы для сахарных помидоров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Увеличила сладость томатов прямо на кусте. Для этого во время плодоношения важно соблюдать несколько ключевых правил.

Во-первых, обеспечьте растениям максимум солнечного света — именно под лучами солнца в плодах накапливаются сахара, поэтому проредите листья, затеняющие кисти с плодами, но не переусердствуйте, чтобы не вызвать ожоги.

Во-вторых, перейдите на калийные подкормки — разведите 1 ст. л. сульфата калия в 10 л воды и поливайте раз в 2 недели, это усилит сахаристость.

В-третьих, сократите полив — давайте воду только когда листья начинают слегка подвядать, стресс от умеренной засухи запускает механизм накопления сахаров в плодах.

В-четвертых, используйте натуральные стимуляторы — опрыскивание раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды) в фазе созревания улучшит вкус.

В-пятых, собирайте плоды только полностью созревшими на кусте — дозаривание на подоконнике снижает содержание сахаров. Эти приемы для сахарных помидоров работают на все 100%.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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