27 мая 2026 в 17:00

Утюг можно не доставать: как быстро разгладить вещи обычным кондиционером и водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глажка редко вызывает радость, особенно когда на стуле уже выросла гора мятой одежды. Но есть способ, который помогает привести вещи в порядок без утюга и гладильной доски. Все делается буквально за несколько минут, а результат выглядит так, будто ткань только что отпарили.

Самый простой вариант — раствор с кондиционером для волос. В пульверизатор наливают 200 мл воды и добавляют столовую ложку средства. Смесь хорошо встряхивают и распыляют на мятую вещь, разложенную или повешенную на плечики. После этого ткань аккуратно расправляют руками и оставляют сохнуть. Складки заметно уходят, а одежда выглядит аккуратно и свежо.

Есть и более сильный состав: на 400 мл воды берут по столовой ложке уксуса и кондиционера для белья. Такой раствор лучше справляется с плотными заломами. После распыления вещь оставляют на 10 минут, чтобы компоненты подействовали. Волокна расслабляются, и ткань выравнивается уже без усилий.

Оба способа удобны тем, что не требуют ни техники, ни опыта. Все ингредиенты обычно уже есть дома, а сам процесс занимает минимум времени. Особенно это выручает в дороге, когда утюга под рукой нет, а выглядеть нужно опрятно.

Эффект объясняется просто: кондиционеры смягчают волокна ткани, а уксус помогает им «расслабиться» и убрать статическое напряжение. В итоге материал становится более податливым и выравнивается сам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует его перед выходом из дома, когда нет времени на глажку. Она советует не переувлажнять ткань и всегда проверять раствор сначала на незаметном участке, особенно у деликатных вещей.

Проверено редакцией
Марина Макарова

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
