Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 15:00

Не испортите акрил за год: как правильно мыть ванну и сохранить блеск без царапин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Акриловая ванна выглядит аккуратно и современно, но требует осторожного ухода. Стоит один раз выбрать неправильное средство, и поверхность быстро теряет блеск, покрывается мелкими царапинами и становится тусклой. При этом сохранить ее в хорошем состоянии проще, чем кажется, если знать несколько базовых правил.

Главное правило — никаких жестких и агрессивных средств. Абразивные порошки, хлор, ацетон, аммиак и подобные составы способны буквально «съесть» защитный слой акрила. После такого ухода ванна уже не будет выглядеть как новая, даже если ее долго отмывать.

Для регулярной чистки подойдут специальные средства для акрила или самое простое хозяйственное мыло. Наносить их нужно только мягкой губкой без жесткой стороны, иначе на поверхности останутся микроповреждения. Такие царапины потом накапливают грязь и портят внешний вид.

Важно не запускать ванну. Легкий уход после каждого использования помогает избежать сложных загрязнений. Достаточно ополоснуть поверхность горячей водой, чтобы не образовывался налет. А раз в неделю стоит уделять немного времени более тщательной очистке.

Если появились стойкие пятна, не нужно тереть их с усилием. Лучше использовать лимонный сок: он мягко растворяет налет и не повреждает акрил. Достаточно нанести его на проблемное место, подождать несколько минут и смыть водой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь сразу после душа быстро ополаскивает ванну, чтобы не давать налету закрепиться. Она советует держать отдельную мягкую губку только для акрила — так поверхность дольше сохраняет гладкость и блеск.

Ранее сообщалось, что запах в холодильнике иногда появляется даже у тех, кто регулярно все моет. Он прячется в пластике и уплотнителях, и простая уборка уже не помогает.

Проверено редакцией
Общество
советы
ванные
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Осужденная на семь лет криптоблогерша Битмама получила новую статью
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.