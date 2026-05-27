Не испортите акрил за год: как правильно мыть ванну и сохранить блеск без царапин

Акриловая ванна выглядит аккуратно и современно, но требует осторожного ухода. Стоит один раз выбрать неправильное средство, и поверхность быстро теряет блеск, покрывается мелкими царапинами и становится тусклой. При этом сохранить ее в хорошем состоянии проще, чем кажется, если знать несколько базовых правил.

Главное правило — никаких жестких и агрессивных средств. Абразивные порошки, хлор, ацетон, аммиак и подобные составы способны буквально «съесть» защитный слой акрила. После такого ухода ванна уже не будет выглядеть как новая, даже если ее долго отмывать.

Для регулярной чистки подойдут специальные средства для акрила или самое простое хозяйственное мыло. Наносить их нужно только мягкой губкой без жесткой стороны, иначе на поверхности останутся микроповреждения. Такие царапины потом накапливают грязь и портят внешний вид.

Важно не запускать ванну. Легкий уход после каждого использования помогает избежать сложных загрязнений. Достаточно ополоснуть поверхность горячей водой, чтобы не образовывался налет. А раз в неделю стоит уделять немного времени более тщательной очистке.

Если появились стойкие пятна, не нужно тереть их с усилием. Лучше использовать лимонный сок: он мягко растворяет налет и не повреждает акрил. Достаточно нанести его на проблемное место, подождать несколько минут и смыть водой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь сразу после душа быстро ополаскивает ванну, чтобы не давать налету закрепиться. Она советует держать отдельную мягкую губку только для акрила — так поверхность дольше сохраняет гладкость и блеск.

