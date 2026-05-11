Холодильник воняет как подвал — сода творит странное чудо: и все пахнет чистотой!

Запах в холодильнике иногда появляется даже у тех, кто регулярно все моет. Он прячется в пластике и уплотнителях, и простая уборка уже не помогает.

Самый простой выход — обычная пищевая сода. Насыпьте ее в открытую емкость и поставьте на полку: она будет постепенно втягивать посторонние запахи и работать без вашего участия. Менять такую «ловушку» стоит примерно раз в месяц.

Если запах сильный, сделайте раствор: две столовые ложки соды на литр теплой воды. Протрите им все поверхности — стенки, полки, дверцу и резинки, затем оставьте холодильник открытым, чтобы все полностью высохло.

Лимон тоже хорошо справляется с запахами. Достаточно половины плода: протрите срезом полки и стенки, а потом уберите остатки сухой салфеткой. Внутри остается легкая свежесть без химии.

Эти способы можно чередовать: сода подойдет для постоянной профилактики, а раствор и лимон — для быстрой глубокой чистки. И главное — все это стоит копейки и всегда есть под рукой. Такой уход помогает избежать стойких запахов и делает холодильник заметно свежее каждый день.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Традиционные методы, вроде газет или уксуса, часто оставляют неприятные следы или резкий запах. Существует более безопасный и эффективный способ, который позволяет добиться идеально чистых окон без лишних усилий.