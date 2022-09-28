Устроивший Z-акцию студент МГУ заступился за отчисленных сокурсниц Студент МГУ Антропов попросил деканат журфака смягчить наказание сокурсницам, раскритиковавшим его Z-акцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент факультета журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова Степан Антропов заступился за сокурсниц, которых отчислили за критику его Z-акции. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что попросил деканат смягчить студенткам наказание.

Я обратился к декану факультета с просьбой не отчислять ребят. Я человек христианских взглядов, я уже давно простил ребят, тем более что многие уже принесли мне искренние извинения. Поэтому, принимая во внимание мои просьбы, просьбы преподавателей, студентов и мои религиозные чувства, я надеюсь, деканат смягчит наказание, — сказал Антропов.

Патриотическую акцию Антропов устроил на главной лестнице журфака после митинга-концерта «Своих не бросаем». Студент сфотографировался в футболке с символом Z и флагом ЛНР. Однокурсники Антропова раскритиковали его поступок в соцсетях. По их словам, он «выступил от лица всего факультета» и тем самым «оскорбил других студентов».

Деканат журфака МГК начал проверку в адрес студентов, устроивших травлю Антропова. По ее итогам двое студенток были отчислены за нарушение устава вуза, поскольку нецензурно выражались в «академическом пространстве», под которым подразумевается один из университетских чатов во «ВКонтакте».