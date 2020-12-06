Устроителей концертов в Петербурге обязали сообщать возраст зрителей

https://static.news.ru/photo/8d6702f2-37ce-11eb-ac9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязал организаторов массовых мероприятий обосновывать численность зрителей, а также сообщать властям возраст присутствующих в залах. Это относится в том числе к устроителям театральных представлений и концертов.

Такие изменения внесены в порядок согласования культурных мероприятий в Северной столице. Мера обоснована ужесточением ограничений с 4 декабря, пояснили в комитете.

Так, заполняемость залов теперь не может превышать 25%. Тем не менее окончательное решение о численности зрителей будет определяться решением комитета. Кроме того, запрещён доступ на концерты и представления лиц до 16 лет.

Среди других ограничений ограничение работы заведений общепита. В новогодние праздники с 25 декабря до 10 января бары, кафе и рестораны имеют право принимать посетителей только с 6:00 до 19:00 часов, а с 30 декабря до 3 января будут обязаны закрыться.

С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп более 50 человек.

Комплекс антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге был ужесточён после скандальных концертов рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста. Его выступления состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Музыкант подвергся жёсткой критике, так как многие, посмотрев видеоролики с мероприятий, пришли к выводу, что эпидемические ограничения оказались не соблюдены.

Артист утверждает, что всё было организовано на должном уровне. Причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее после проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Администрация Ледового дворца была оштрафована на 480 тысяч рублей.

Помимо прочего, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призвал граждан не приезжать в этот период. Россияне уже начали массово аннулировать запланированные на новогодние праздники туры в Северную столицу, писал NEWS.ru.