Устали от куриного? Сварите бархатный турецкий суп «Эзогелин»! Красная чечевица, булгур и мята — за 20 минут у вас на столе согревающее чудо

Устали от куриного? Сварите бархатный турецкий суп «Эзогелин»! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и согревающего обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая кремовая текстура из красной чечевицы, легкая ореховая нотка булгура и свежий, бодрящий акцент мяты с красным перцем.

Для приготовления вам понадобится: стакан красной чечевицы, 1/4 стакана булгура, луковица, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сушеной мяты, щепотка красного острого перца, соль, оливковое масло, лимон. Лук мелко нарежьте и обжарьте в кастрюле до прозрачности. Добавьте томатную пасту, пассеруйте минуту. Засыпьте промытую чечевицу и булгур, залейте 1,5 литрами воды. Варите 15–20 минут на среднем огне до полного разваривания чечевицы. Посолите, добавьте мяту и красный перец. Пробейте блендером до кремовой консистенции. Подавайте с долькой лимона и каплей оливкового масла.

