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14 июля 2026 в 15:46

Ускоряем созревание картошки в холод: если ботва зеленеет, а клубни не наливаются, есть решение

Фото: D-NEWS.ru
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Холодное и дождливое лето — настоящее испытание для картофеля, когда ботва не желтеет, а клубни не наливаются, и урожай рискует уйти под снег зеленым. Но есть проверенные способы ускорить созревание на 7–14 дней без потери качества.

Первое: накройте грядки агроволокном плотностью 30 г/м² — это сохранит тепло и ускорит рост. Поливайте только отстоянной водой не ниже +18 °C, холодная вода тормозит развитие. Внесите калийные удобрения (20 г сульфата калия на 1 м²) — они повышают устойчивость к холоду. Чаще рыхлите почву и окучивайте кусты выше (до 20 см) для дополнительной теплоизоляции.

Главный агроприем — прикатывание или ломка ботвы через 10–12 дней после цветения: придавите стебли к земле или надломите у основания на высоте 10–15 см, не отрывая. Это останавливает рост вверх и перенаправляет питательные вещества в клубни, ускоряя созревание на 7–10 дней. Эти меры не только спасут урожай, но и повысят крахмалистость и лежкость картофеля.

Ранее сообщалось, чем полить грядки со свеклой, чтобы она стала сладкой.

Проверено редакцией
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