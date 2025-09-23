«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 07:08

Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей

Юлия Мерваезова Юлия Мерваезова Фото: t.me/moscowcourts*

Сумма ущерба по делу в отношении бывшего первого замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой, арестованной на прошлой неделе, может составить около 5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По делу также проходят экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный и еще трое фигурантов. Они обвиняются в хищении средств Министерства обороны России при строительстве объектов по госконтракту.

Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около 5 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения Мерваезовой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере на прошлой неделе, 17 сентября. Он удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу. Мерваезову задержали в Пятигорске и привезли в Москву.

Минобороны РФ
МО РФ
уголовные дела
аресты
хищения
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.