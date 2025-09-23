Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей

Сумма ущерба по делу в отношении бывшего первого замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой, арестованной на прошлой неделе, может составить около 5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По делу также проходят экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный и еще трое фигурантов. Они обвиняются в хищении средств Министерства обороны России при строительстве объектов по госконтракту.

Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около 5 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения Мерваезовой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере на прошлой неделе, 17 сентября. Он удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу. Мерваезову задержали в Пятигорске и привезли в Москву.