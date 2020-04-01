https://static.news.ru/photo/583ebd7e-7404-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Пандемия коронавируса не повлияет на уровень сложности единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, из-за сдвигов сроков сдачи экзамена уровень сложности корректировать не станут, так как «нет смысла в этом никакого».

Вопросы, контрольные измерительные материалы в связи со сдвижками сроков мы менять не собираемся, — сообщил он в эфире «Домашнего часа».

27 марта стало известно, что Минпросвещения РФ приняло решение перенести основные сроки единого государственного экзамена. Таким образом, основная волна испытаний начнётся 8 июня 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится.