Пандемия коронавируса не повлияет на уровень сложности единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, из-за сдвигов сроков сдачи экзамена уровень сложности корректировать не станут, так как «нет смысла в этом никакого».
Вопросы, контрольные измерительные материалы в связи со сдвижками сроков мы менять не собираемся, — сообщил он в эфире «Домашнего часа».
27 марта стало известно, что Минпросвещения РФ приняло решение перенести основные сроки единого государственного экзамена. Таким образом, основная волна испытаний начнётся 8 июня 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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