Уровень доверия президенту упал до минимума 2013 года

Россияне стали меньше доверять президенту как политическому институту, следует из опроса, проведённого «Левада-Центром» (признан властями РФ иноагентом). Уровень доверия к нему в 2021 году сократился до 53% — это минимальное значение с 2013 года. Однако он до сих пор остаётся в пятёрке институтов, которым россияне доверяют больше всего.

В 2020 году о доверии президенту говорили 58%, а за год до этого — 60%. Максимума этот показатель достигал в 2015 году — 80%, а минимума — в 1998 и 1999 годах — 2%.

Больше всего россияне доверяют армии: об этом заявили 61% респондентов (минимальный показатель с 2017 года). На втором месте находится глава государства, на третьем — спецслужбы (45%, также минимум с 2017 года). О доверии к религиозным организациям сообщили 40% опрошенных, а к благотворителям — 36%.

Падение доверия зафиксировано также к Госдуме (с 33% в 2017 году до 25% в 2021 году), правительству (с 35% в 2017 году до 33% в 2021 году), партиям (с 19% в 2017 году до 17% в 2021 году). В то же время у россиян выросло доверие к СМИ: с 27% в 2016 году до 36% в 2021 году.

Ранее «Левада-Центр» выяснил, что 24% россиян готовы выйти на акции протеста с экономическими требованиями. Это на 3 п. п. больше, чем в январе 2021 года. Принять участие в протестах с политическими требованиями готовы 19% респондентов, что на 4 п. п. выше, чем в январе.