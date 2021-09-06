Желающих выйти на митинг россиян стало больше

24% россиян заявили о готовности выйти на акции протеста с экономическими требованиями. Это на 3 п. п. больше, чем в январе 2021 года, следует из опроса, проведённого Левада-Центром (признан российскими властями иноагентом).

Больше всего респондентов, которые выразили готовность участвовать в подобных акциях, имеют низкий достаток (денег едва хватает на еду), считают, что страна движется в неверном направлении и не одобряют деятельность президента Владимира Путина. При этом число граждан, которые считают такие протесты возможными, значительно сократилось за этот период — с 43% до 26%.

Протесты с политическими требованиями считают возможными 27% опрошенных (в начале года было 45%). Принять участие в них готовы 19% респондентов, что на 4 п. п. выше, чем в январе.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в июне снизился до 31%, а в июле повысился до 33%. При этом, согласно результатам опроса Левада-Центра, глава государства остаётся лидирующим политиком среди названных респондентами. Также снизился рейтинг одобрения деятельности Путина (участников спрашивали напрямую, одобряют ли они деятельность политика) — с 66% в июне до 64% в июле.