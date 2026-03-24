24 марта 2026 в 15:40

Уровень безопасности полетов «Аэрофлота» повысился до 99,982%

Фото: Алексей Переславцев/Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
Уровень безопасности полетов авиакомпании «Аэрофлот» повысился с 99,977% в 2024 году, до 99,982% по итогам прошлого 2025 года. Уровень безопасности полетов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» за аналогичный период возрос с 99,973% до 99,976%.

За 2025 год Группа «Аэрофлот» совершила 361 тыс. рейсов и перевезла 55,3 млн человек. Общее количество часов в полете по парку Группы составило более 1 млн. Сам «Аэрофлот» за прошлый год совершил 173 тыс. рейсов, услугами авиакомпании воспользовались 29,5 млн человек. Налет составил 622 тыс. часов. Всего на счету Группы находится 352 самолета. Таким образом, при высокой интенсивности производственного налета авиакомпании удается показывать один из самых высоких коэффициентов безопасности полетов в мире.

В прошлом году «Аэрофлот» продолжил реализацию главных направлений для сохранения высокого уровня безопасности. Авиакомпания использует современную систему управления безопасностью полетов и строго следит за планом по снижению рисков, связанных в том числе с ограничениями выполнения полетов, нарушениями со стороны персонала сторонних организаций и человеческим фактором при эксплуатации воздушных судов.

Ранее стало известно, что Группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, а «Победа» — 99.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

