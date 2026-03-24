Уровень безопасности полетов «Аэрофлота» повысился до 99,982%

Уровень безопасности полетов авиакомпании «Аэрофлот» повысился с 99,977% в 2024 году, до 99,982% по итогам прошлого 2025 года. Уровень безопасности полетов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» за аналогичный период возрос с 99,973% до 99,976%.

За 2025 год Группа «Аэрофлот» совершила 361 тыс. рейсов и перевезла 55,3 млн человек. Общее количество часов в полете по парку Группы составило более 1 млн. Сам «Аэрофлот» за прошлый год совершил 173 тыс. рейсов, услугами авиакомпании воспользовались 29,5 млн человек. Налет составил 622 тыс. часов. Всего на счету Группы находится 352 самолета. Таким образом, при высокой интенсивности производственного налета авиакомпании удается показывать один из самых высоких коэффициентов безопасности полетов в мире.

В прошлом году «Аэрофлот» продолжил реализацию главных направлений для сохранения высокого уровня безопасности. Авиакомпания использует современную систему управления безопасностью полетов и строго следит за планом по снижению рисков, связанных в том числе с ограничениями выполнения полетов, нарушениями со стороны персонала сторонних организаций и человеческим фактором при эксплуатации воздушных судов.

Ранее стало известно, что Группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, а «Победа» — 99.