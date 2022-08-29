Уролог рассказала, что может привести к заболеваниям почек Уролог Романенко: к проблемам с почками приводит наплевательское отношение к здоровью

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Серьезные заболевания почек можно приобрести при злоупотреблении солью и анальгетиками, а также из-за невылеченных заболеваний и невнимательности к своему организму, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Медик предупредила, что к болезням приводит «наплевательское отношение к здоровью» — например, неправильное поведение при ангине и даже стоматологические проблемы.

Невылеченные зубы — это разнос инфекции. Это также может привести к осложнениям как на сердце, так и на почки, — пояснила врач.

По словам терапевта, при ангине также важно получать рекомендации от врача, так как при неправильных действиях можно заработать осложнения — в том числе и на почки. Романенко утверждает, что к таким последствиям может приводить стрептококковая инфекция.

При отсутствии лечения навредить могут и заболевания мочеполовой системы: простатит, воспаление придатков или мочевого пузыря. Кроме того, опасен бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков, отметила Романенко. По ее словам, частое их применение может привести к развитию нефропатии — нарушению функции почек.

Врач также отмечает злоупотребление поваренной солью в качестве причины урологических заболеваний. Потребление соли в больших количествах приводит к повышению артериального давления и, если это происходит бессимптомно и не лечится, чревато хронической болезнью почек, предупредила терапевт.

Уролог Константин Антонов ранее рассказал, какие опасные болезни можно спутать с простатитом. Его симптомы могут быть признаками более серьезных и опасных заболеваний: рака простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологических расстройств мочеиспускания, аденомы простаты, мочекаменной болезни. По его словам, если врач ставит диагноз «простатит» без дополнительных обследований, это говорит о его некомпетентности.