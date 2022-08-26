Уролог рассказал, какие опасные болезни можно спутать с простатитом Уролог Антонов: симптомы простатита могут быть признаками более серьезных заболеваний

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Симптомы хронического простатита могут быть признаками более серьезных и опасных заболеваний, рассказал «Газета.Ru» врач-уролог Константин Антонов. По его словам, если врач ставит подобный диагноз без дополнительных обследований, это говорит о его некомпетентности. Подтвердить такой диагноз или найти настоящую причину болезни можно только после проведения специальных обследований.

Боль в области таза и промежности, частое и болезненное мочеиспускание, ночные позывы — эти симптомы могут говорить о хроническом простатите. Однако, как уточнил эксперт, это также может быть признаками и более серьезных заболеваний.

Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь — все эти болезни могут иметь подобные симптомы. Поэтому если вам поставили диагноз «хронический» простатит без дополнительных исследований, важно обратиться к другому специалисту, — предостерег Антонов.

Подтвердить диагноз хронического простатита или найти настоящую причину болезни можно после проведения специальных обследований, рассказал уролог. В зависимости от состояния пациента, ему могут быть назначены анализ на некоторые параметры крови, УЗИ и некоторые другие тесты.

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