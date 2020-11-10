Ургант поспешил с шуткой о разводе Трампа

https://static.news.ru/photo/7f27b804-235f-11eb-9b11-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Мелания Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске своей программы пошутил о предстоящем разводе президента США Дональда Трампа, инициированном его женой, но эта новость до сих пор официально так и не была подтверждена.

Первый в истории случай, когда корабль убегает от крысы. Причём весело покачивая кормой, — цитирует «Царьград» шутку Урганта.

Однако, несмотря на утверждения американских СМИ, первая леди США, похоже, не собирается расторгать брак. В соцсетях Мелания Трамп продолжает активно поддерживать мужа.

Как писал NEWS.ru, супруга Дональда Трампа Мелания хочет подать на развод после оглашения итогов президентских выборов в США. СМИ, цитируя экс-помощницу семьи лидера государства Омаросу Маниголт-Ньюман, уверены, что первая леди давно думала о разрыве и ждала, пока супруг покинет Белый дом. Другая помощница — Стефани Волкофф — в свою очередь отметила, что все 15 лет совместной жизни Мелании и Дональда Трампа были «сделкой» и они даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

Сама же первая леди утверждала, что у них с мужем замечательные отношения. Однако журналисты в США полагают, что подобные заявления ей необходимо делать из-за составленного брачного договора. Сайт также отметил, что Мелания Трамп могла ранее вести переговоры о постбрачном соглашении, чтобы впоследствии их ребёнку перешла положенная часть наследства отца.