https://static.news.ru/photo/d4e7a92c-2d72-11ea-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Около пяти тысяч обращений поступило в Главное управление МЧС по Москве с начала празднования Нового года. Большая часть из них связаны с неосторожным обращением с огнём, случайно запертыми дверями и пригоревшей на плите едой.

Представители ГУ МЧС по столице сообщили об этом ТАСС. Порядка 5000 тысяч звонков поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 31 декабря и 1 января. В основном происшествия случались в жилом секторе, отметил собеседник агентства. Кроме вышеназванных причин, также частой проблемой оказалось срабатывание противопожарной сигнализации из-за курения.

В ГУ МЧС отметили, что были и необычные звонки — некоторые москвичи набирали номер только для того, чтобы поздравить спасателей с праздниками.

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