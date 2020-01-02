Около пяти тысяч обращений поступило в Главное управление МЧС по Москве с начала празднования Нового года. Большая часть из них связаны с неосторожным обращением с огнём, случайно запертыми дверями и пригоревшей на плите едой.
Представители ГУ МЧС по столице
В ГУ МЧС отметили, что были и необычные звонки — некоторые москвичи набирали номер только для того, чтобы поздравить спасателей с праздниками.
Ранее NEWS.ru приводил рекомендации МЧС по правильной эксплуатации снегоходов.
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