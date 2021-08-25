«Унижение бедностью»: депутат объяснил низкий престиж учителя в России

Заслуженный учитель России и депутат Московской городской думы (МГД) Евгений Бунимович в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему профессия преподавателя в РФ не настолько престижна. Он отметил, что тенденция идёт ещё с 1990-х годов, когда материальная сторона вопроса стала самой важной. Собеседник также вспомнил известную присказку: «Если ты такой умный, почему такой бедный?». Спикер подчеркнул, что сильнее всего унижает педагога нищета и бедность.

Ребята же видят, что очень одарёнными становятся дети и внуки крупных чиновников и людей, приближённых к элите. Они получают лучшие места. Это говорит о том, что не знания нужны для успешной карьеры, выгодной должности, а что-то другое. Необходимо менять координаты — тот, кто учился лучше, кто сильнее, талантливее, работоспособнее, кто брал на себя ответственности больше — тот и жить должен лучше. Тогда, поверьте, вся система образования перестроится. А если он живёт лучше, потому он чей-то племянник, то это очень сильно искажает систему образования, — заявил председатель комиссии МГД по образованию.

Бунимович назвал учителей «проводниками в огромном мире информации». По его словам, преподаватели должны не просто стоять у доски и вещать, а помогать детям отличить подлинную информацию от фейков и мифов.

Это, конечно, ещё и социальная функция — воспитание. Это было всегда у любого настоящего учителя. Самое главное — это воспитание собственным примером, а не лекциями. Давайте сами вести себя достойно, прилично. И это есть главный момент для взрослых в воспитании будущего поколения. Уважаемый учитель — это достойно для общества XXI века, — резюмировал депутат.

Спикер добавил, что почтение к педагогу формируется всем обществом, однако сейчас в РФ «другие приоритеты, уважаются другие специальности».

25 августа Путин в режиме видеоконференции встретился с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями. Обсуждались вопросы развития общего образования. В ходе общения он предложил объявить 2023-й Годом педагога в РФ. Лидер назвал вопросы качества и доступности школьного образования важными для российского общества. Кроме того, президент заявил, что нужно совершенствовать оплату труда учителей, но при этом ориентироваться на возможности бюджета.

Ранее Путин поддержал идею поднимать российский флаг в школах ежедневно. Он заявил, что это могло бы стать «хорошей традицией», нужно только обеспечить «некоторые вещи формального характера».