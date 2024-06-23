Унитаз будет сиять как новый сервиз: это средство всегда у вас под рукой

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Делать уборку в туалете приходится часто, и она требует немало сил и времени. За пару дней в унитазе уже появляется неприятный налет, но есть простой способ от него избавиться.

Есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.

Возьмите пищевую соду и гель для мытья посуды. На всю поверхность чаши равномерно нанесите гель. Затем сверху насыпьте порошок соды. Далее пройдитесь ершиком по унитазу. Оставьте средство на 15 минут, а после смойте. Чтобы налет не успевал образовываться на унитазе, проводите процедуру каждую неделю.

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