Названо дешевое чудо-средство для автоматического полива огорода «О даче»: пластиковые бутыли можно приспособить под автоматический полив огорода

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Пластиковые бутыли большого размера можно приспособить под автоматический полив огорода, рассказали эксперты «Дзен»-канала «О даче: полезно и с юмором». Для этого необходимо налить воды в каждую емкость и закрыть их крышкой. Эксперты предупредили, что завинчивать крышку плотно не стоит.

После этого необходимо перевернуть бутылку и убедиться, что оттуда просачивается вода. Тары нужно установить на грядках, прикопав их вблизи растений крышкой вниз, чтобы она оказалась на уровне корней.

В публикации уточняется, что такой способ позволяет не появляться на даче неделями. Он подойдет для растений, которые нуждаются в постоянном поливе, например для огурцов.

Ранее лайфхакер Ирина Полянская рассказала, как бороться с шершнями естественными способами, напомнив, что у этих насекомых очень чувствительное обоняние и им не нравятся растения с резким запахом. К таковым относятся мята, тимьян, чеснок, пижма и эвкалипт.

При этом, чтобы создать ловушку для шершней, не обязательно выращивать растения. Понадобится одна литровая пластиковая бутылка, веревка и несколько ингредиентов для приманки.