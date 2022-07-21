«Уникальный отдых»: форум «Путешествуй!» представит тренды в сфере туризма

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Российский туристический форум «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на ВДНХ, познакомит с актуальными направлениями в сфере туризма. В рамках деловой программы мероприятия на сессии «Уникальный отдых, не выезжая из страны» представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят тренды и популярные маршруты этого сезона.

Модератором сессии выступит руководитель направления аналитики и развития программы «Больше, чем путешествие» АНО «Россия — страна возможностей», продюсер киберпутеводителя «Это моя земля» Андрей Сулейков.

Одновременно с деловой программой на форуме пройдет выставка для посетителей, где гости смогут поближе ознакомиться с автодомами и прицепами для автопутешествий, а также пообщаться с экспертами и послушать тревел-стендапы путешественников.

Организатором мероприятия в 2022 году выступил фонд «Росконгресс», соорганизаторами — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ.

Фото: Пресс-служба РТФ «Путешествуй!»

Ранее сообщалось, что главной темой туристического форума «Путешествуй!» станет автотуризм. На форуме будут представлены Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская и Воронежская области, а также Краснодарский край, республики Калмыкия и Коми.