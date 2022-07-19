Туристический потенциал Перми представят на форуме «Путешествуй!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ, будет представлена Пермь. На презентации представители городской администрации и местных компаний расскажут гостям о туристическом потенциале города, о его музеях и кухне.

По словам главы Перми Алексея Демкина, в крае туристов ждут красивые пейзажи — горы и скалы, реки и водопады, а также многочисленные архитектурные памятники, в том числе старинные церкви и монастыри.

Пермский край — это удивительное место на границе Европы и Азии, на стыке Русской равнины и Уральских гор. Это история о железе и соли, об освоении Урала и покорении Сибири. Пермь — столица края, один из самых активно развивающихся городов России и территория, где есть огромное количество природных и культурных объектов, — подчеркнул он.

На форуме все желающие смогут совершить виртуальную прогулку по Перми, надев 3D-очки, а также пообщаться с роботом, который расскажет о местном туризме.

Фото: Пресс-служба РТФ «Путешествуй!»

Организатором мероприятия в 2022 году выступил фонд «Росконгресс», соорганизаторами — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ.

Ранее сообщалось, что главной темой туристического форума «Путешествуй!» для представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей цифровых сервисов станет автотуризм. Посетителей ожидают деловые и презентационные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы от тревел-блогеров. Также пройдут интервью с авторами книг об автопутешествиях, кинопоказ и дегустации. На форуме будут представлены Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская и Воронежская области, а также Краснодарский край, республики Калмыкия и Коми.