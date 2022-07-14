Стало известно, что ждёт посетителей туристического форума «Путешествуй!»

Фото: vk.com/forum.puteshestvui

Главной темой туристического форума «Путешествуй!» для представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей цифровых сервисов станет автотуризм. Мероприятие пройдёт с 4 по 7 августа на ВДНХ. Посетителей ожидают деловые и презентационные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы от тревел-блогеров.

Также пройдут интервью с авторами книг об автопутешествиях, кинопоказ и дегустации. На форуме будут представлены Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская и Воронежская области, а также Краснодарский край, республики Калмыкия и Коми.

Образовательные и развлекательные мероприятия будут открытыми для всех.

Пленарную сессию посвятят анализу российского рынка путешествий и определению его тенденций. Также в рамках деловой программы обсудят возможности для развития автотуризма в России, национальные туристические маршруты, инвестиции в туристические территории, безопасность дорожной инфраструктуры.

Организатор форума «Путешествуй!» Фонд Росконгресс. Соорганизаторами являются Федеральное агентство по туризму и ВДНХ, форум пройдёт при поддержке Русского географического общества, а страной-партнёром станет Узбекистан.

Ранее сообщалось, что российский туристический форум «Путешествуй!» будет представлен на Петербургском экономическом форуме на стенде Федерального агентства по туризму. В рамках мероприятия планировалось подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей российских регионов.