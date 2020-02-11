В США скончалась журналист Гюзель Губейдуллина. Причина трагедии не раскрывается. По некоторым данным, в последнее время медиаменеджер страдала от депрессии.
О смерти Губейдуллиной
Мы потеряли нашего друга, коллегу, тётю, сестру, дочь... Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель, — сказано в информации группы.
Губейдуллина — основатель онлайн-медиа о российском финансовом рынке Finparty.ru. Работала экономическим обозревателем в газете «Ведомости» и была нештатным автором в Forbes. Помимо этого, она являлась основателем онлайн-медиа о российском финансовом рынке FinBuzz.ru, рассказывающего о жизни инвестиционно-банковского сообщества для русскоязычной аудитории.
В последнее время журналистка жила в США.
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