https://static.news.ru/photo/a98f0a92-50a2-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Гюзель Губейдуллина Фото: gyuzel.gubeydullina/facebook.com

В США скончалась журналист Гюзель Губейдуллина. Причина трагедии не раскрывается. По некоторым данным, в последнее время медиаменеджер страдала от депрессии.

О смерти Губейдуллиной сообщается в сообществе в Facebook, созданном для поддержки её семьи.

Мы потеряли нашего друга, коллегу, тётю, сестру, дочь... Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель, — сказано в информации группы.

Губейдуллина — основатель онлайн-медиа о российском финансовом рынке Finparty.ru. Работала экономическим обозревателем в газете «Ведомости» и была нештатным автором в Forbes. Помимо этого, она являлась основателем онлайн-медиа о российском финансовом рынке FinBuzz.ru, рассказывающего о жизни инвестиционно-банковского сообщества для русскоязычной аудитории.

В последнее время журналистка жила в США.

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