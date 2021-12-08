«Умереть с голоду?»: депутат обвинил Госдуму в краже денег предпенсионеров

Депутат Государственной думы Михаил Делягин во время сессии задал вопрос коллеге из «Единой России» Светлане Бессараб, о том, почему предпенсионеры в России оказались в таком положении, что их и на работу не берут, и пенсии не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться, подчеркнул Делягин.

Я хотел бы спросить про предпенсионеров, у которых пять лет жизни и 900 тысяч рублей были украдены в наиболее циничной форме. Многие из них уже не могут работать в силу физического износа организма и оказываются в ситуации, как в лагерях уничтожения. А тех, кто может работать, очень часто не берут на работу, потому что их нельзя уволить законным образом, — сказал Делягин.

Он добавил, что предпенсионеров государство поставило в ситуацию, когда они «должны умереть с голоду, лишённые средств к существованию». По мнению депутата, это одна из реальных причин вымирания России, падения длительности жизни и кредитной кабалы россиян.

Скажите, вот люди, которые являются инициаторами и сторонниками этой реформы, и все эти годы не заботятся о выживании предпенсионеров, они считают своей целью умерщвление и ограбление граждан РФ или есть какие-то другие мотивы, — задал свой вопрос политик.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ответ напомнила про «ряд преференций» для предпенсионеров. Она напомнила про то, что Фонд социального страхования предоставляет гражданам 65+ пособия по нетрудоспособности в размере средней заработной платы, которые выделяются из бюджета — в частности, из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Сложно было трудоустроиться и до пенсионной реформы, сложно трудоустроиться и сегодня. Сложно найти работу молодёжи, которая ищет работу впервые, женщине фертильного возраста, сложно всегда было трудоустроиться лицам предпенсионного возраста, — перечислила депутат.

Выходом она видит развитие программы занятости населения. Больше ничего она комментировать не стала и поблагодарила депутатов за внимание.

Несколько категорий российских граждан вынуждены жить в нищете из-за невозможности найти работу, и виновато в этом государство. Такую точку зрения ранее высказал основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров. Он объяснил, что работодатели часто не хотят брать беременных женщин, матерей-одиночек или инвалидов.