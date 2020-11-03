Умер создатель мультфильмов о Незнайке

https://static.news.ru/photo/e6b55af2-1db6-11eb-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: animator.ru

В Москве скончался один из создателей серии мультфильмов о Незнайке и кукольного мультфильма «Волшебник Изумрудного города» Владимир Шафранюк. Ему было 85 лет.

Художник скончался у себя дома в Москве, передаёт РЕН ТВ.

Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Окончил Московский инженерно-физический институт. С 1964 по 1967 год трудился на киностудии «Союзмультфильм». С начала 1970-х до середины 1980-х работал в «Мульттелефильме» творческого объединения «Экран», также сотрудничал со студиями «Кристмас филмз» и «Анимос».

Помимо прочего художник написал книгу «Понятие о куклах-актёрах и традиционные заблуждения», а также ряд статей, посвящённых особенностям техники театра кукол.

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