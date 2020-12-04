Умер сенатор, экс-глава Курской области Александр Михайлов

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Член Совета Федерации от Курской области и бывший губернатор Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет. Ещё утром они проводил приём граждан в региональном отделении «Единой России».

Однако уже тогда политик чувствовал себя плохо, сообщают местные СМИ. По данным ТАСС, после приёма у сенатора возникли проблемы с сердцем.

Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018-го представлял исполнительную власть области в Совете Федерации, был членом комитета по обороне и безопасности.

Администрация Курской области принесла соболезнования родным и близким сенатора, сообщили в пресс-службе нынешнего губернатора Романа Старовойта.

Ранее во Франции, как писал NEWS.ru, на 95-м году жизни скончался бывший президент Валери Жискар д'Эстен.