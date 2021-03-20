Российский хореограф Владимир Кирсанов умер из-за коронавируса

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Хореограф Владимир Кирсанов скончался от последствий коронавируса. Заслуженному артисту России было 73 года.

Информацию об этом разместил в своём Facebook актёр Ефим Шифрин.

Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Как же про Кирсанова теперь говорить — «был»? — написал Шифрин.

Отмечается, что Кирсанов — один из значительных представителей тэп-танца на российской сцене. Он сотрудничал с различными джазовыми музыкантами, являлся автором множества книг по танцу, участвовал в качестве балетмейстера в создании передач на российском телевидении.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Александр Казимиров умер в Одессе. Ему было 76 лет. О смерти коллеги рассказал актёр Одесского академического театра кукол Юрий Ющенко.