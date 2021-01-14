Умер политик, предсказавший войну в Чечне

https://static.news.ru/photo/84f2796c-5682-11eb-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве скончался бывший член Совета Федерации Амин Осмаев. 72-летний политик был обнаружен в своей квартире в микрорайоне Олимпийская Деревня на западе столицы.

По данным KP.RU, он умер 5 января. Чтобы выяснить причину, тело направили в морг для проведения экспертизы.

Осмаев известен как один из тех, кто предсказал войну в Чечне после прихода к власти в республике Джохара Дудаева в 1991 году. На тот момент политик был депутатом местного Верховного совета и призывал к отказу от идеи отделения Чечни от России. Но совет распустили, и будучи не в силах противостоять новому режиму, Осмаев покинул республику.

В 1994 году в Чечне началась первая чеченская кампания, целью которой было возвращение контроля Москвы над самопровозглашённой Ичкерией. Война завершилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений. Однако решение о статусе региона было заморожено, и в 1999 году началась вторая кампания, активная фаза которой продлилась до весны 2000-го. Годом полного завершения боевых действий считается 2009-й.

Осмаев входил в состав правительственной Комиссии по переговорам о прекращении боевых действий, а после войны занимался восстановлением органов государственной власти в Чечне. С 1996 по 1998 год был сенатором, но оставил пост, возглавив один из филиалов Центра содействия стабильности.

В свою очередь племянник политика Адам Осмаев в 2012 году готовил покушение на Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра страны. Среди предполагаемых жертв готовящихся терактов называли и главу Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, Осмаев-младший возглавлял батальон имени Джохара Дудаева на Украине, против идейного вдохновителя которого боролся его дядя.

При этом политик утверждал, что у него больше полусотни племянников и Адама он «едва помнит».

Ранее стало известно, что в Москве скончался многократный обладатель звания «Лучший учитель России» биолог Андрей Квашенко. Он был найден мёртвым у себя в квартире спустя неделю после смерти.