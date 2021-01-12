Умер первый губернатор Сахалинской области

https://static.news.ru/photo/2898b1f8-5561-11eb-99aa-fa163e074e61_660.jpg Валентин Фёдоров Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался. Ему был 81 год.

Свои соболезнования родным и близким известного политика, доктора экономических наук и члена Союза писателей России выразили мэр Южно-Сахалинска Сергей Насадин и коллектив администрации города.

Валентин Петрович стал знаковой фигурой, он заложил основу для преобразований социально-экономической сферы островного края. При его непосредственном участии в области происходило становление крупных нефтегазовых проектов, определивших вектор развития региона, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска.

Отмечается, что Фёдоров останется в памяти близких как разносторонний, неординарный и инициативный человек, а его личность навсегда связана с историей развития Сахалина и Курил.

Фёдоров в разные годы занимал должности в государственных и партийный органах страны, работал председателем Сахалинского облисполкома. С 1991 по 1993 год был первым губернатором Сахалинской области, а после занял пост замминистра экономики. Также он вёл научную работу и занимался литературной деятельностью.

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