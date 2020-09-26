Умер личный фотограф Брежнева

https://static.news.ru/photo/4b0a3d9e-01a4-11eb-83d2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мусаэльян Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

На 82-м году жизни скончался Владимир Мусаэльян, который являлся персональным фотографом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщил фотожурналист Анатолий Хрупов.

Наш фотографический цех постигла невосполнимая потеря. Не стало талантливого репортёра и достойного Человека с большой буквы, Владимира Мусаэльяна. Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное, — рассказал Хрупов в Facebook.

Личным фотографом Брежнева Мусаэльян проработал 14 лет. При этом несколько лет подряд за ним закрепили и космическую тематику. Мусаэльян является обладателем престижных наград и званий, среди которых орден Почёта и медаль «Ветеран труда», а также четырёх премий World Press Photo, награды Союза журналистов России «За честь и достоинство» (2006).

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