Умер бывший участник Van Halen Марк Стоун

Умер американский музыкант и бывший участник группы Van Halen Марк Стоун.
Об уходе Стоуна из жизни сообщил его брат Брэд. Он напомнил, что артист скончался после борьбы с раком.
Стоун считается одним из основателей Van Halen, однако быстро покинул коллектив. Он играл на бас-гитаре с 1972-го по 1974 год. Группа выпустила свой первый альбом только в 1978 году.
Музыкант решил покинуть группу, чтобы сосредоточиться на учёбе.
В июне лидер группы Van Halen Эдди Ван Хален вошёл в топ лучших гитаристов всех времён по версии журнала Total Guitar. Лидером рейтинга стал Брайан Мэй из Queen, писал NEWS.ru.
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