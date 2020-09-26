Умер бывший участник Van Halen Марк Стоун

https://static.news.ru/photo/32a35c60-0189-11eb-aa44-fa163e074e61_660.jpg Марк Стоун во время выступления с трибьют-проектом FAN HALEN Фото: balboabrad/youtube.com

Умер американский музыкант и бывший участник группы Van Halen Марк Стоун.

Об уходе Стоуна из жизни сообщил его брат Брэд. Он напомнил, что артист скончался после борьбы с раком.

Стоун считается одним из основателей Van Halen, однако быстро покинул коллектив. Он играл на бас-гитаре с 1972-го по 1974 год. Группа выпустила свой первый альбом только в 1978 году.

Музыкант решил покинуть группу, чтобы сосредоточиться на учёбе.

В июне лидер группы Van Halen Эдди Ван Хален вошёл в топ лучших гитаристов всех времён по версии журнала Total Guitar. Лидером рейтинга стал Брайан Мэй из Queen, писал NEWS.ru.