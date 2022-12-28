Умер бывший директор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров

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Владимир Нестеров

Бывший генеральный директор Центра имени Хруничева, разработчик семейства ракет «Ангара» Владимир Нестеров умер в возрасте 73 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. Причина смерти не уточняется.

Нестеров возглавлял Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева с 2005 по 2012 годы. С 2009 по 2014 он также был генеральным конструктором центра, курировал проект производства «Ангары», при нем изготовили и запустили две первые ракеты.

Ранее 28 декабря стало известно о смерти журналиста, руководителя информационной службы телеканала «Россия-Культура» Владимира Лусканова. Он умер в возрасте 67 лет. Прощание с журналистом состоится 30 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище Москвы.

Лусканов стал одним из основателей службы информации НТВ, в 2000 году начал работать на канале РТР. В 2001 году он разработал информационную программу «Вести-Москва» и до 2013 года занимал должность ее исполнительного продюсера.