Ультрабелковый пирог с сырной начинкой — самое то для заряжающего завтрака

Пирог с высоким содержанием белка и нежной сырной начинкой — отличный выбор для тех, кто следит за питанием. Быстро готовится, сытный и полезный, он подойдет как для завтрака, так и для легкого перекуса в течение дня. Простой рецепт для вкусного и полезного блюда.
Ингредиенты:
- обезжиренный творог — 360 г;
- овсяная мука — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- белок — 2 шт.;
- твердый нежирный сыр — 150 г;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать творог, муку, яйцо и один белок до однородности. Выложить половину теста в форму.
- Натереть сыр и смешать с оставшимся белком. Выложить сырный слой поверх основы.
- Закрыть сырный слой оставшейся творожной смесью.
- Посыпать сверху оставшимся сыром.
- Выпекать при 180 °C до золотистой корочки и полной готовности.
Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.