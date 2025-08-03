Ультрабелковый пирог с сырной начинкой — самое то для заряжающего завтрака

Пирог с высоким содержанием белка и нежной сырной начинкой — отличный выбор для тех, кто следит за питанием. Быстро готовится, сытный и полезный, он подойдет как для завтрака, так и для легкого перекуса в течение дня. Простой рецепт для вкусного и полезного блюда.

Ингредиенты:

обезжиренный творог — 360 г;

овсяная мука — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

белок — 2 шт.;

твердый нежирный сыр — 150 г;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Смешать творог, муку, яйцо и один белок до однородности. Выложить половину теста в форму. Натереть сыр и смешать с оставшимся белком. Выложить сырный слой поверх основы. Закрыть сырный слой оставшейся творожной смесью. Посыпать сверху оставшимся сыром. Выпекать при 180 °C до золотистой корочки и полной готовности.

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