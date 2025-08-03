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03 августа 2025 в 07:07

Ультрабелковый пирог с сырной начинкой — самое то для заряжающего завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с высоким содержанием белка и нежной сырной начинкой — отличный выбор для тех, кто следит за питанием. Быстро готовится, сытный и полезный, он подойдет как для завтрака, так и для легкого перекуса в течение дня. Простой рецепт для вкусного и полезного блюда.

Ингредиенты:

  • обезжиренный творог — 360 г;
  • овсяная мука — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • белок — 2 шт.;
  • твердый нежирный сыр — 150 г;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешать творог, муку, яйцо и один белок до однородности. Выложить половину теста в форму.
  2. Натереть сыр и смешать с оставшимся белком. Выложить сырный слой поверх основы.
  3. Закрыть сырный слой оставшейся творожной смесью.
  4. Посыпать сверху оставшимся сыром.
  5. Выпекать при 180 °C до золотистой корочки и полной готовности.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

рецепты
пироги
еда
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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