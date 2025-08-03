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03 августа 2025 в 13:52

Зеленский высказался о новых переговорах с Россией

Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку к новой встрече с РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО страны Рустемом Умеровым и главой офиса Андреем Ермаком тему очередных переговоров с Россией. Украинский лидер в Telegram-канале пояснил, что речь шла о подготовке новой встречи и исполнении договоренностей по прошедшим.

Точная дата нового раунда переговоров пока неизвестна. Однако Зеленский подчеркнул, что делегации снова могут встретиться в Стамбуле.

До этого украинский лидер сказал, что Киеву и Москве нужно перейти к переговорам на уровне лидеров. Политик сделал заявление после выступления Путина перед журналистами на Валааме.

До этого политолог Юрий Светов рассказал, что возвращение пленных российских солдат стало ключевым моментом третьего раунда мирных переговоров по Украине. Всего на родину вернулись 1200 бойцов. В целом же, по его мнению, встреча делегаций Киева и Москвы зашла в тупик.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что возможность новых переговоров России и Украины, вероятно, уже утрачена. Он отметил, что Киеву нужно было согласиться на условия Москвы еще на предыдущих встречах делегаций.

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Украина
Стамбул
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