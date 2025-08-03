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03 августа 2025 в 13:58

Хрен, яблоки и чеснок — взрывной микс хреновины «Огонек» для гурманов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Классическая хреновина «Огонек» с яблоком и чесноком — это традиционная русская приправа с ярким характером. Для приготовления понадобится 500 г очищенного корня хрена, 300 г спелых томатов, 2 кисло-сладких яблока (сорт «антоновка»), 5-6 зубчиков чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 50 мл яблочного уксуса и 1 ч. л. молотого черного перца.

Хрен очищают и нарезают, оставляют на воздухе для смягчения остроты. Помидоры, яблоки без сердцевины и чеснок прокручивают через мясорубку. Хрен измельчают в блендере или натирают, используя кухонные хитрости для защиты глаз. Все компоненты соединяют, добавляют специи и уксус, тщательно вымешивают. Настоявшуюся 2–3 часа в холоде хреновину подают к холодцу, отварной говядине или используют как пикантную добавку в супы.

Особенность рецепта — сбалансированный вкус, где яблочная свежесть смягчает жгучесть хрена, а чеснок добавляет глубину аромата. Хранят хреновину «Огонек» в простерилизованных банках до трех месяцев.

хрен
яблоки
чеснок
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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