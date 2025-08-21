Улетные кружочки помидоров с луком за 4 дня! Маринуем в литровой банке!

Улетные кружочки помидоров с луком и горчицей: хрустящий взрыв вкуса! Если вы думаете, что маринованные помидоры — это скучно, то этот рецепт перевернет ваше представление! Эти кружочки — не просто закуска, а настоящая бомба вкуса: острая горчица, сладковатый лук, ароматные специи и сочные помидоры создают идеальный баланс. Они хрустят, тают во рту и исчезают со стола с пугающей скоростью. Идеально к картошке, мясу или просто как закуска к рюмочке чего-то крепкого. Готовятся всего 15 минут, а маринуются всего 4 дня — и вуаля, вы становитесь главным кулинаром в семье!

Рецепт:

Нарежьте 1 кг плотных помидоров кружочками средней толщины. 2-3 луковицы нарежьте тонкими кольцами. Уложите в банки слоями: помидоры, лук, повторяйте до верха. Для маринада вскипятите 500 мл воды, добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 3 ст. л. горчицы (можно зерновой для хруста), 100 мл растительного масла и 100 мл уксуса 9%. Доведите до кипения, залейте помидоры в банках. Добавьте по 3-4 горошины душистого перца и зонтик укропа в каждую банку. Закройте капроновыми крышками, остудите и уберите в холодильник на 4 дня. Чем дольше стоят — тем вкуснее!

