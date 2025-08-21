Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:00

Улетные кружочки помидоров с луком за 4 дня! Маринуем в литровой банке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Улетные кружочки помидоров с луком и горчицей: хрустящий взрыв вкуса! Если вы думаете, что маринованные помидоры — это скучно, то этот рецепт перевернет ваше представление! Эти кружочки — не просто закуска, а настоящая бомба вкуса: острая горчица, сладковатый лук, ароматные специи и сочные помидоры создают идеальный баланс. Они хрустят, тают во рту и исчезают со стола с пугающей скоростью. Идеально к картошке, мясу или просто как закуска к рюмочке чего-то крепкого. Готовятся всего 15 минут, а маринуются всего 4 дня — и вуаля, вы становитесь главным кулинаром в семье!

Рецепт:

Нарежьте 1 кг плотных помидоров кружочками средней толщины. 2-3 луковицы нарежьте тонкими кольцами. Уложите в банки слоями: помидоры, лук, повторяйте до верха. Для маринада вскипятите 500 мл воды, добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 3 ст. л. горчицы (можно зерновой для хруста), 100 мл растительного масла и 100 мл уксуса 9%. Доведите до кипения, залейте помидоры в банках. Добавьте по 3-4 горошины душистого перца и зонтик укропа в каждую банку. Закройте капроновыми крышками, остудите и уберите в холодильник на 4 дня. Чем дольше стоят — тем вкуснее!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
помидоры
домашние заготовки
маринады
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могут пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.