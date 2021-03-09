Украинский пилот в небе над Крымом предложил россиянам «покинуть самолёт»

https://static.news.ru/photo/7981776a-80ec-11eb-b272-96000091f725_660.jpg Фото: windrose.aero

Пролетавший над Крымом украинский пилот предложил россиянам воспользоваться аварийными выходами.

По некоторым данным, действие происходило на борту самолёта, принадлежащего украинскому авиаперевозчику Windrose. «Шутку» пилота очевидцы сняли на видео. В ролике, опубликованном в соцсетях 9 марта, слышно, как командир корабля на украинском языке обращается к пассажирам.

Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелёными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью, — сказал пилот, пожелав остальным пассажирам приятного полёта.

Позднее возникла версия, что это видео является фейком, поскольку указанная авиакомпания над Крымом не летает, пишет «Ридус».

Как писал NEWS.ru, украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий. Она считает, что нужно дождаться, когда ситуация в России станет нестабильной — «начнутся процессы турбулентности». Этот момент Украина и может использовать для захвата территории полуострова.