На Украине призвали готовиться к войне с РФ из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/fab06b50-7b76-11eb-955f-96000091f725_660.jpg Татьяна Черновол Фото: Татьяна Чорновил/facebook.com

Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий.

Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма, — заявила политик.

Она считает, что нужно дождаться, когда ситуация в России станет нестабильной — «начнутся процессы турбулентности». Этот момент Украина и может использовать для захвата территории полуострова.

Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся, — добавила Черновол. Её слова приводит РИА Новости.

На Украине нередко позволяют себе нападки в сторону России. Так, ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский понадеялся, что Евросоюз продолжит усиливать давление на российскую сторону из-за конфликта в Донбассе. По его словам, Незалежная намерена достигнуть мира на своей территории исключительно «политико-дипломатическим путём».

В связи с таким положением дел Зеленский обратился к Брюсселю. Он предлагает разрабатывать против РФ совместные санкции, так как его всё ещё заботит «российская агрессия».