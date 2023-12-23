Украина и Россия обменялись письмами и посылками для пленных

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На украино-российской границе впервые состоялся обмен письмами и посылками для пленных, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он опубликовал фото с места обмена. На кадрах видно, что процесс сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Факт обмена в своем Telegram-канале подтвердила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Сегодня впервые по взаимной договоренности с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Лубинцом на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России, — написала Москалькова.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не возражает против обмена пленными с Украиной при участии Международного комитета Красного Креста. По его словам, по этому вопросу ведутся консультации. Вершинин сообщил, что офисы МККК в Донбассе тесно сотрудничают с местными властями и представителями российского Красного Креста в регионе. Он отметил, что Москва приветствует содействие организации решению гуманитарных проблем в Донецке и Луганске.