https://static.news.ru/photo/0bc7109c-2e5c-11ea-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН в СИЗО в Кемеровской области возбудило Управление СК РФ по Кузбассу.

Поводом для начала расследования стало опубликованное в Сети видео, на котором сотрудники следственного изолятора города Анжеро-Судженск издеваются над заключёнными, нецензурно обзывая и избивая их при выведении из камер для обыска.

Как гласит сообщение на сайте ведомства, следователям удалось установить личности как пострадавших заключённых, так и сотрудников ФСИН, участвовавших в издевательствах. Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Ранее NEWS.ru сообщал о начале проверки по данному инциденту. При этом в Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что причастные к издевательствам сотрудники уже были привлечены к ответственности.