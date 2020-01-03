Уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН в СИЗО в Кемеровской области возбудило Управление СК РФ по Кузбассу.
Поводом для начала расследования стало опубликованное в Сети видео, на котором сотрудники следственного изолятора города Анжеро-Судженск издеваются над заключёнными, нецензурно обзывая и избивая их при выведении из камер для обыска.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал о начале проверки по данному инциденту. При этом в Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что причастные к издевательствам сотрудники уже были привлечены к ответственности.
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