УФ-индекс в России поднимется до очень высоких значений на десять дней

https://static.news.ru/photo/383fb618-b5c7-11ea-9d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс ультрафиолетового излучения на европейской территории России и в регионах азиатской части будет «высоким» или «очень высоким», предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие дни такая ситуация будет наблюдаться на Северном Кавказе, юге страны и большинстве регионов центральной России, а также на юге Сибири. Существует пять уровней УФ-индекса, от «низкого» до «экстремального». При экстремальных уровнях излучения не рекомендуется выходить из помещения в полуденные часы. При высоком и очень высоком уровнях необходимо защищать кожу как с помощью закрытой одежды, так и используя специальные солнцезащитные средства, а также избегать пребывания на солнце, передаёт РИА Новости.

Последствиями действия УФ-излучения на человека являются поражение кожных покровов и глаз, чем выше этот показатель, тем меньше времени требуется солнечным лучам, чтобы навредить здоровью. Также ультрафиолетовое излучение и солнечные ожоги могут спровоцировать появление меланомы — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний.

Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой, — пояснил синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, аномальная жара надвигается на Москву и западную половину европейской части страны, температура поднимется выше 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.