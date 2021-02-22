«Удел волевых»: как в России отмечают День защитника Отечества

Во вторник, 23 февраля, в российских городах проходят массовые праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Торжества начались с возложения венков к мемориалам.
Несмотря на морозную погоду, 23 Февраля отмечают все от мала до велика: и политики, и военнослужащие, и гражданские лица. Вместе со взрослыми школьники, юнармейцы и суворовцы чествуют ветеранов, участвуют в исторических реконструкциях и в памятных акциях в военно-патриотических парках.
Ранее к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены возложил венок президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, «ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом».
И мы знаем, уверены, что в наших Вооружённых силах служат именно такие люди, — отметил Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества.
В 21:00 по местному времени прогремят праздничные артиллерийские салюты в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
О том, как проходят торжества по случаю 23 Февраля, — в фотогалерее NEWS.ru.
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Участник реконструкции в форме красноармейца в День защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье
Гавриил Григоров/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Гавриил Григоров/ТАСС
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Гавриил Григоров/ТАСС
Татьяна Меель/РИА Новости
Евгений Одиноков/РИА Новости
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Павел Лисицын/РИА Новости
Татьяна Меель/РИА Новости
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Сергей Булкин/NEWS.ru