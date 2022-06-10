Удален материал, ставший причиной блокировки РИА Новости в Азербайджане

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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С сайта РИА Новости удалено интервью с представителем упоминаемой агентством «Нагорно-Карабахской Республики» Артаком Бегларяном, ставшее причиной блокировки сайта в Азербайджане. Публикация вышла 3 июня, о блокировке сайта на территории страны стало известно вечером того же дня.

При этом в Азербайджане неоднократно заявляли, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». В Баку обращали внимание Министерства обороны РФ на недопустимость упоминания «Нагорно-Карабахской Республики» в официальных пресс-релизах.

В МИД Азербайджана заявили, что распространение российским государственным информационным агентством клеветнической и сепаратистской информации, противоречащей территориальной целостности Азербайджана, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.

В министерстве добавили, что информация агентства не соответствует пункту о противодействии сепаратизму Декларации о союзническом взаимодействии, которое президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали в 2022 году.